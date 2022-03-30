Украина хочет видеть гарантантами безопасности 11 стран: как они на это реагируют (обновляется) 30 марта, 16:54 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Украинская делегация на переговорах в Стамбуле, 29 марта (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

После завершения 29 марта переговоров украинской и российской сторон украинские переговорщики сообщили подробности об идее новой системы гарантий безопасности для Украины.



Что предлагает Украина

Глава переговорной группы Давид Арахамия заявил, что Украина хочет видеть гарантами безопасности страны Совета Безопасности ООН, в частности, Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль, и к ним могут при желании присоединиться другие страны.

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По его словам, Украина хочет получить такие гарантии безопасности от стран-подписантов, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО.

«Мы говорим — в течение трех дней должны проводиться консультации, это может быть агрессия, гибридная война, замаскированная война под любой формат. После этого страны-гаранты должны предоставить нам военную помощь вооруженными силами, вооружением, закрытым небом», - сказал Арахамия.



При этом гарантии безопасности пока не будут работать в отношении оккупированного Донбасса и Крыма.

В то же время еще два переговорщика — советник главы ОП Михаил Подоляк и глава юридической группы украинской делегации Иван Чалый называют среди будущих стран-гарантов безопасности Украины Россию.

«[Среди стран-гарантов безопасности Украины] Россия будет наравне со всеми остальными. Как бы это ни звучало… это будет другая страна. С точки зрения международного права, юридической сущности соглашения о гарантиях безопасности Украины она будет одной из стран-гарантов. Самое главное, чего нам удалось достичь, — Россия при реализации статьи, позволяющей другим странам-гарантам применить и предоставить вооруженные силы для защиты нашей безопасности — Россия согласилась, что права вето она в этом не будет иметь», — заявил Чалый, комментируя эту идею .

Между тем, Подоляк объясняет ее следующим образом: «Присутствие наряду с США, Великобританией, Турцией, Германией и другими странами России, как страны-подписанта многостороннего договора, накладывает на россиян много дополнительных обременений и позволяет нам не идти на сложный двусторонний формат. Только в рамках многостороннего договора можно избежать традиционной российской необязательности в отношении юридических договоров».

Глава Офиса президента Андрей Ермак также называл среди возможных гарантов безопасности Украины Канаду и Италию.

Великобритания: «Мы будем рады сыграть эту роль»

Постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд уже заявила, что ее страна готова стать одним из гарантов безопасности Украины, если Киев об этом попросит.

«Мы хотим любым способом, каким можем помочь закончить войну, обеспечить выведение российских войск. И мы будем рады сыграть эту роль, если Украина попросит», - сказала дипломат.

Она также отметила, что Великобритания оказывает Украине значительную гуманитарную помощь и военную поддержку. Общая сумма, израсходованная на помощь Украине, составляет более 400 миллионов фунтов стерлингов.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский почти каждый день проводят телефонные разговоры.

Германия: Шольц заявил об « общей готовности»

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что немецкий канцлер Олаф Шольц в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил об «общей готовности» к этой роли (гаранта безопасности – ред.).

В то же время Хебештрайт отказался комментировать, будет ли роль гаранта безопасности включать военный компонент.

Россия: «Не можем констатировать каких-либо прорывов»

Россия не комментировала возможность стать гарантом безопасности Украины. В целом результаты переговоров в Стамбуле в Кремле оценили прохладно.

«Скажем так, мы не можем констатировать чего-то очень многообещающего, каких-либо прорывов. Впереди очень длительная работа», - заявил по итогам переговоров пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



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