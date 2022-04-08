Зеленский — о переговорах с Россией: На коленях никто просить о встрече не будет 8 апреля, 00:07 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия тоже должна хотеть переговоров об окончании полномасштабной войны, которую она развязала против Украины.

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В интервью индийскому СМИ Republic Media Network глава государства рассказал, что Украина готова параллельно обсуждать с партнерами гарантии безопасности и вести переговоры с Россией:



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«Я считаю, что это параллельный процесс. И не нужно никакими встречами или четкими договоренностями замедлять процесс диалога… Да, было бы лучше, чтобы с пулом этих договоренностей [о гарантиях безопасности] встречаться с РФ, чтобы не просто была встреча ради встречи, а была какая-то конкретика. Тем не менее, мы готовы, чтобы все это происходило в параллельном формате, чтобы не ожидать, что наша встреча будет через год или через два года. Мы не хотим, чтобы война длилась так долго».



Зеленский также отметил, что желание вести переговоры должно быть и со стороны России, потому что «на коленях никто их просить о встрече, о звонках, о том, чтобы мы могли остановить войну, не будет».

«Сегодня в этой войне пиковая ситуация. Люди, бомбардировки, крылатые ракеты, Россия применяет все… Я считаю, этого должны хотеть две стороны. Россию ждет полная мировая изоляция. Все видят доказательства пыток», — добавил президент.

После переговоров украинской и российской делегаций в Турции 29 марта украинская сторона сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины.



Глава украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совбеза ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.



Украина хочет получить от стран-подписантов гарантии безопасности, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО. Государства будут обязаны в течение нескольких дней оказать помощь Украине в случае военной агрессии.



По словам главы Офиса президента Михаила Подоляка, в отдельном пункте мирного договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно оккупированного Крыма и Севастополя. Вопрос оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей предлагается обсудить во время встречи президента Владимира Зеленского и российского диктатора Путина.



Решение по поводу возможного нейтралитета будет приниматься на всеукраинском референдуме. Представители Украины не раз подчеркивали, что не будут выполнять российские ультиматумы и не пойдут на уступки по ключевым вопросам.



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