Референдум в Украине может пройти только после вывода российских войск — Подоляк

30 марта, 15:49
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Михаил Подоляк (Фото:ОПУ)

Михаил Подоляк (Фото:ОПУ)

Советник главы Офиса президента и член украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк рассказал, когда в Украине может пройти референдум.

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Во время брифинга в Медиа Центре Украина Подоляк заявил, что на референдум будет выноситься многосторонний договор о гарантиях безопасности для Украины.

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«Чтобы он действительно был правильно зафиксирован в международном праве, процедура будет такой: референдум в Украине, после этого — ратификация парламентами стран-гарантов и украинской Верховной Радой», — уточнил он.

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По словам Подоляка, так как проведение референдума во время военного положения невозможно, его запустят только после того, как российские войска покинут территорию Украины — «по крайней мере, отойдут на позиции на 23 февраля 2022 года».

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«Начинает работать Венская конвенция, которая четко говорит, что любой договор, подписанный, когда на территории страны находятся войска оккупанта, не будет считаться действительным», — добавил советник главы ОП.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на референдуме Украина может принять решение о нейтральном статусе, который предполагают гарантии безопасности.

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В Стамбуле (Турция) 29 марта прошли переговоры делегаций Украины и России. После их завершения украинская делегация сообщила подробности об идее новой системы гарантий безопасности для Украины.

Глава переговорной группы Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.

По словам Михаила Подоляка, в отдельном пункте договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно Крыма и Севастополя. Подоляк заявил, что этот договор должен быть одобрен на референдуме.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Референдум Переговоры с Россией Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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