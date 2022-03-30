Референдум в Украине может пройти только после вывода российских войск — Подоляк 30 марта, 15:49 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:ОПУ)

Советник главы Офиса президента и член украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк рассказал, когда в Украине может пройти референдум.

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Во время брифинга в Медиа Центре Украина Подоляк заявил, что на референдум будет выноситься многосторонний договор о гарантиях безопасности для Украины.

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«Чтобы он действительно был правильно зафиксирован в международном праве, процедура будет такой: референдум в Украине, после этого — ратификация парламентами стран-гарантов и украинской Верховной Радой», — уточнил он.

По словам Подоляка, так как проведение референдума во время военного положения невозможно, его запустят только после того, как российские войска покинут территорию Украины — «по крайней мере, отойдут на позиции на 23 февраля 2022 года».

«Начинает работать Венская конвенция, которая четко говорит, что любой договор, подписанный, когда на территории страны находятся войска оккупанта, не будет считаться действительным», — добавил советник главы ОП.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на референдуме Украина может принять решение о нейтральном статусе, который предполагают гарантии безопасности.

В Стамбуле (Турция) 29 марта прошли переговоры делегаций Украины и России. После их завершения украинская делегация сообщила подробности об идее новой системы гарантий безопасности для Украины.

Глава переговорной группы Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.

По словам Михаила Подоляка, в отдельном пункте договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно Крыма и Севастополя. Подоляк заявил, что этот договор должен быть одобрен на референдуме.

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