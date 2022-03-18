В Кремле рассказали, от чего будет зависеть встреча Путина с Зеленским 18 марта, 12:53 Цей матеріал також доступний українською Песков объяснил, от чего будет зависеть встреча Путина и Зеленского (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin/Reuters)

Необходимость встречи Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского будет зависеть от характера договора между странами, заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

«Необходимость встречи Путина и Зеленского при подписании договора будет зависеть от модальности документа», — сказал он журналистам, пишет ТАСС.

Песков добавил, что встречу еще нужно будет согласовать.

Видео дня

Переговоры о прекращении полномасштабного вторжения России в Украину идут на уровне делегаций двух стран. Стороны три раза встречались на территории Беларуси, после чего переговоры продолжились в видеоформате.

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Украина и Россия достигли некоторого прогресса в вопросе организации гуманитарных коридоров, но оккупанты продолжают блокировать некоторые маршруты и устраивать провокации, несмотря на предварительные договоренности.

17 марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что президент Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин могут встретиться, как только украинская и российская делегации закончат работу над документами.

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