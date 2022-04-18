Кулеба о переговорах с РФ: Мариуполь может стать «красной линией»

18 апреля, 14:16
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Российские войска уничтожают Мариуполь (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские войска уничтожают Мариуполь (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

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Мариуполь может стать «красной линией» на переговорах с Россией, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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«После Бучи стало особенно трудно продолжать переговоры с россиянами. Но, как упомянул наш президент, Мариуполь может стать «красной линией», — сказал он в интервью CBS News.

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По словам Кулебы, в последние недели у Киева не было контактов с российскими дипломатами на уровне министерств иностранных дел. Единственный уровень контактов — это переговорная группа, состоящая из представителей различных институтов и членов парламента.

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«Они могут продолжать свои консультации на уровне экспертов, но никаких переговоров на высоком уровне не происходит», — пояснил глава МИД Украины.

Он также рассказал, что ситуация в Мариуполе тяжелая, города практически не существует.

«Оставшиеся там украинские военные и большая группа гражданских лиц практически окружены российскими войсками. Они продолжают борьбу, но, судя по поведению российской армии в Мариуполе, они решили сровнять город с землей любой ценой», — резюмировал министр.

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Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. Многие не могут найти своих родных, которые остались в городе с момента полномасштабного вторжения России и блокады оккупантами. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах. Могилы также появились во дворах жилых домов и на улицах города.

15 апреля спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что в Мариуполе идут активные бои в районе завода Ильича и в портовой зоне. Российские оккупанты постоянно привлекает дополнительные подразделения для штурма, но не могут полностью захватить Мариуполь.

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Замкомандира полка Азов с позывным Калина заявил, что деблокада Мариуполя возможна. Он добавил, что защитники города борются и ждут решительных действий военно-политического руководства страны.

Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения России противостоят превосходящим силам противника в Мариуполе в условиях гуманитарной катастрофы, вызванной постоянными российскими обстрелами.

Президент Владимир Зеленский говорил, что российские оккупанты разрушили 95% зданий в Мариуполе. По вине российских оккупантов погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Мариуполь Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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