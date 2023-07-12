Чему нас должно научить отрезвляющее решение НАТО 12 июля, 13:22

НАТО критически важно для нашего будущего. Но я как-то не разделяю всеобщего разочарования

«Большие скачки» по типу статус кандидата на членство в ЕС — это была приятная случайность, которые случаются «раз в сто лет». Из того, что озвучивалось в последнее время, было понятно, что таких подарков больше не будет. Поэтому результат саммита особым сюрпризом не стал.

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Там где заканчивается «магия больших прыжков» начинается время для «магии маленьких шагов». Глобальные стратегические задачи надо разбивать на тактические цели, далее их дробить на промежуточные этапы, промежуточные этапы на подзадачи и тогда на маленькие шаги, которые в ежедневном рутинном, скучном режиме делают тысячи профессиональных, мотивированных и хорошо организованных людей. Да, у нас фронт только один, но эту магию маленьких шагов, о которой не напишешь ежедневное победное сообщение, тоже должен кто-то делать.

С той точки, где я могу что-то наблюдать, у нас хорошо прокачанный frontend (внешний интерфейс) процесса с хорошими презентациями, впечатляющими слоганами и зажигательными речами. Это все очень нужно и во многих случаях хорошо работает. Но вот backend (внутренняя суть) процесса, что является стержнем магии маленьких шагов, у нас в очень слабом состоянии. Нужно разворачивать армию людей, которые будут в ежедневном режиме капля за каплей завершать подзадачи, которые, в свою очередь, будут вливаться в выполненные промежуточные этапы и дальше формировать выполненные тактические и стратегические цели. Пока этого нет. Что-то происходит, но в масштабах в разы меньших, чем того требует текущая ситуация.

Вы ощупали только хобот слона, а проблема более масштабная

Эта болезнь — хаотичный поиск «маленьких побед» ради красивого отчета — присуща не только украинской власти. В тех проектах технической помощи, где имел возможность быть приобщенным, это тоже системная проблема. Ты можешь объяснять людям, что вы ощупали только хобот слона, а проблема более масштабная и ее решением надо заниматься долгое время с большим риском, что каждый новый этап будет приносить еще новые вопросы, которые тоже надо будет решать без success stories в отчетах. Не припомню ни одного случая, когда этот аргумент воспринимался и, как следствие, львиная доля ресурсов и времени тратится на поиск low-hanging fruits (наиболее доступного), потому что правила игры требуют еженедельных, или в худшем случае ежемесячных success stories (истории успеха). А тем временем слон все тот же и все на том же месте. Поэтому когда ругаем украинское руководство, то надо иногда смотреть вокруг, а то и в зеркало.

Именно поэтому вот такие отрезвляющие моменты, как вчерашняя коммуникации со стороны НАТО, очень ценны для того чтобы попытаться осмыслить, а что делается не так. Потому что когда общее настроение Гей-Гей-Переможенька, то все пронизано духом low-hanging fruits и маленьких success stories, которые должны нестись в эфир в ежедневном режиме.

Не уверен, кто это дочитает до конца и понятно ли я выразился. Но хочу чтобы этот момент разрыва ожиданий и реальности превратился не в обвинения всех и каждого, а стал основой для формирования «магии маленьких шагов». Хоть помечтаю об этом.

Текст опубликован с разрешения автора

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