Байден и другие лидеры G7 сделают «важное заявление» о помощи Украине и отправят месседж Путину 12 июля, 10:16 Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден вместе с другими лидерами стран G7 в Вильнюсе в среду, 12 июля, сделают «важное заявление» о дополнительной помощи Украине.

Об этом сказала старший директор Совета национальной безопасности США по вопросам Европы Аманда Слоут, сообщает CNN.

По ее словам, это заявление положит начало процессу двусторонних переговоров с Киевом, а декларация будет выполнять две задачи — усиливать сдерживание Украины и пошлет месседж российскому диктатору Владимиру Путину.

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«Соединенные Штаты вместе с лидерами G7 объявят о нашем намерении помочь Украине построить армию, способную защитить себя и сдержать нападение в будущем», — заявила Слоут.

Она рассказала, что это будут «долгосрочные инвестиции», цель которых — обеспечить для Украины устойчивые Вооруженные силы, сильную и стабильную экономику, а также помощь, необходимую для продвижения реформ, что будет способствовать евроатлантическим стремлениям.

Объявление должны сделать на мероприятии лидеров G7 и президента Владимира Зеленского после завершения саммита НАТО, добавила Слоут.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что страны G7 скоро могут договориться об индивидуальных гарантиях безопасности для Украины.

У комюніке за підсумками першого дня саміту НАТО у Вільнюсі зазначено, що майбутнє України в Альянсі, але вона отримає запрошення, коли на це погодяться союзники і «будуть виконані умови».

Президент Володимир Зеленський раніше різко розкритикував країни НАТО, які обговорюють формулювання щодо запрошення України до Альянсу, а не її членства, і пропонують «умови» для цього запрошення.

