Встречи Зеленского на саммите НАТО: Нидерланды начнут подготовку украинских пилотов в августе, Австралия передаст еще 30 БРТ Bushmaster 12 июля, 12:58 Зеленский встретился с премьером Нидерландов Марком Рютте на полях саммита НАТО (Фото:Kacper Pempel/Reuters)

В среду, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита НАТО в Вильнюсе провел встречи с премьерами Нидерландов и Австралии, в ходе которых были достигнуты договоренности о помощи Киеву в борьбе с РФ.

Во время встречи с премьером Нидерландов Марком Рютте была достигнута договоренность о начале подготовки украинских пилотов в августе.

«На август договорились начать подготовку пилотов. Приближаем решение по современной авиации для Украины. Договорились о конкретном вкладе Нидерландов в укрепление нашей ПВО и артиллерии», — уточнил Зеленский.

Видео дня

Во время переговоров с премьером Австралии Энтони Албанизи договорили о новом мощном оборонном пакете.

По словам украинского президента, он будет включать 30 бронетранспортеров Bushmaster.

«Новый мощный оборонный пакет, включая 30 Бушмастеров. Как всегда, есть и полное политическое понимание. Успешная встреча», — резюмировал он.

Саммит НАТО в Вильнюсе: чего ожидать

В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский. Он уже провел ряд встреч, в частности, с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Читайте также: Владимир Фесенко Наше послевоенное движение в НАТО будет ускоренным

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

В опубликованном совместное коммюнике по Украине страны НАТО заявили, что пригласят Украину в Альянс, когда страны-члены согласятся и все условия будут выполнены. В документе отмечают, что Альянс будет поддерживать Украину в осуществлении реформ на пути к будущему членству.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что теперь Украине не нужно выполнять ПДЧ и таким образом Украине нужно выполнять «один шаг, а не два».