Финляндия передаст Украине три Leopard 2 для разминирования. Они вошли в новый пакет помощи 23 февраля, 14:38 Флаг Финляндии (Фото:stanjourdan/flickr)

Финляндия передаст Украине три машины для разминирования Leopard 2R. Они вошли в 13-й пакет военной помощи на 160 миллионов евро.

Исправлено. В предыдущей версии новости было написано о передаче «боевых танков Leopard 2». Речь идет о машинах для разминирования Leopard 2R.



Об этом сообщает Минобороны страны в четверг, 23 февраля.

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Речь также идет об учениях, связанных с использованием машин, и их обслуживании.

«Мы передадим больше военной техники и вместе с нашими партнерами будем участвовать в сотрудничестве относительно Leopard», — заявил министр обороны Финляндии Микко Савола.

Подробности о том, что вошло в пакет помощи, не приводят из соображений безопасности. Общая стоимость всех представленных Финляндией пакетов военной техники для Украины сейчас — 750 миллионов евро.

В конце января Савола заявил, что Финляндия будет участвовать в проекте Leopard, однако не может дать их слишком много. СМИ писали, что Хельсинки не планировали передавать танки, пока страна не вступит в НАТО.

Инфографика: NV

15 февраля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что союзники сформировали батальон танков Leopard 2A4 для Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что над передачей Украине танков Leopard 2 работает группа стран, среди которых Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили об отправке Украине 31 танка Abrams. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне.

7 февраля федеральное правительство Германии одобрило поставку Украине танков Leopard 1. ФРГ выдала немецким военным компаниям лицензию на передачу Украине 178 танков Leopard 1A5. Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев 7 февраля подтвердил, что Украина получит более 100 танков Leopard 1A5 из нескольких стран Европы.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков.