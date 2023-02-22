Финляндия в четверг решит, будет ли предоставлять Украине танки Leopard — СМИ 22 февраля, 16:11 Leopard 2 (Фото:synaxonag /Wikipedia)

В четверг, 23 февраля, на заседании Правительственного совета Финляндии будет решаться, будет ли участвовать в европейском проекте по поставке боевых танков Leopard в Украину.

Об этом сообщает Yle.

Этот вопрос будет решаться на заседании по представлению президента. Вопрос будет рассматриваться правительством как предложение Министерства обороны.

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Предварительно предполагается, что Финляндия будет вовлечена в проект либо путем участия в техническом обслуживании танков, либо путем передачи нескольких танков. Количество танков, которые могут быть переданы, не обязательно будет указано в решении.

Министр обороны Микко Савола заявил в конце января, что Финляндия примет участие в проекте Leopard. Однако ставка не может быть большой, поскольку Финляндия имеет длинную сухопутную границу с Россией, и танки также важны для обороны Финляндии.

В Финляндии имеется около 200 боевых танков германского производства.

Издание The Wall Street Journal сообщало, что Финляндия не планирует непосредственно передавать танки Украине до тех пор, пока не присоединится к НАТО.

15 февраля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что союзники сформировали батальон танков Leopard 2A4 для Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что над передачей Украине танков Leopard 2 работает группа стран, среди которых Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили об отправке Украине 31 танк Abrams. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне.

7 февраля федеральное правительство Германии одобрило поставку Украине танков Leopard 1. ФРГ выдала немецким военным компаниям лицензию на передачу Украине 178 танков Leopard 1A5. Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев 7 февраля подтвердил, что Украина получит более 100 танков Leopard 1A5 из нескольких стран Европы.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков.