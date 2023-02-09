Есть ли клыки у старого немецкого «зверя»? Какие сильные и слабые свойства имеет Leopard-1, почти две сотни которых Германия дает Украине 9 февраля, 13:34 Эксклюзив NV Недавно представитель министерства обороны Германии сообщил CNN, что в распоряжении их армии 320 единиц именно Leopard 2, в то же время старой серии этих боевых танков — Leopard 1 — в армии нет (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Новость о передаче немцами Leopard-1 не такая обнадеживающая, как в случае с Leopard-2, считает Олег Катков, главный редактор Defense Express.



7 февраля Федеральное правительство Германии одобрило поставки ВСУ в придачу к примерно 14 современным танкам Leopard-2 (выпускается с 1979 года) еще и 178 более старых Leopard 1A5 (производились в 1965-1984 годах, А5 - ее последняя модернизация). Последние Бундесвер уже не использует, поэтому предварительно предстоит проверить состояние этой техники, которая находится на хранении.

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Чем первые Leopard отличаются от других танков, которые Украина ждет от западных партнеров – немецких Leopard-2, британских Challenger 2 и американских Abrams? Какие у них боевые качества в отношении российской техники? И почему эта новость не так обнадеживающая, как в случае с Leopard-2? Об этом NV побеседовал с Олегом Катковым, главным редактором военного издания Defense Express.

Действительно ли Leopard-1 — довольно старые танки, которые не очень нас устраивают?

Дело в том, что Leopard-1 и Leopard-2 – это совершенно разные танки. Их разделяет между собой целое поколение и несколько десятков лет. Они даже создавались исходя из разных концепций.

Leopard-1 создавался с идеей сделать его максимально легким и подвижным. Концепция оказалась не слишком жизнеспособна еще в 1960-х годах. Дело в том, что, например, Leopard-2, Challenger 2, Abrams создавались исходя из концепции максимальной защиты. Поэтому первое, что нужно помнить о Leopard-1, кроме того, что это привет с 1960-х (даже с учетом того, что его последняя модернизация – Leopard 1А5 – это 1987 год), это то, что он концептуально иной. Лобовая броня в базовой версии - 70 мм, и это даже меньше, чем у [советского] Т-62, у которого она достигает 100 мм. А мы говорим о танках, которые почти сверстники.

Относительно огневой эффективности также есть вопросы. Да, когда мы говорим о Leopard 1А5, там отличная система того времени — конец 1980-х. Великолепная система управления огнем, стабилизированная пушка, тепловизоры, лазерный дальномер – все то, что, фактически, есть у Leopard-2. Там даже система управления огнем максимально похожа на то, что устанавливается в Leopard 2А4, в частности. Но при этом пушка Leopard-1 — это 105 мм, то есть она имеет меньшую боевую эффективность, чем стандартная или «натовская» 120 мм (как у Leopard-2).