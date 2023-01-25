Байден официально объявил о передаче Украине 31 американского танка Abrams 25 января, 19:04 Танк Abrams (Фото:REUTERS/David Mdzinarishvili/File Photo)

Президент США Джо Байден во время брифинга в среду, 25 января, заявил, что США поставят Украине 31 танк Abrams — эквивалент одного украинского танкового батальона.

Глава Белого дома подчеркнул, что США уже передали Украине сотни единиц бронетехники, а в последний пакет помощи, о котором объявили 20 января, входят еще более 500.

Байден назвал танки Abrams самыми мощными в мире и одновременно крайне сложными в обслуживании и использовании. Украина также получит оборудование и запчасти, необходимые для поддержания работы танков. По словам Байдена, обучение украинских военных начнется как можно быстрее, но поставка Abrams на фронт может занять время.

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«Время, которое мы используем, чтобы убедиться, что украинцы полностью готовы интегрировать танки Abrams в свою оборону», — уточнил он.



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Президент США также отметил Германию, которая одобрила поставку Украине своих танков Leopard. Он уточнил, что европейские союзники передадут защитникам Украины два танковых батальона, и поблагодарил канцлера Олафа Шольца за «лидерство и его неизменную приверженность коллективным усилиям по поддержке Украины».

Шольц 25 января официально объявил, что ФРГ передаст Украине 14 танков Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, танки могут отправить в Украину примерно через три месяца.



По данным немецких СМИ, Шольц говорил Байдену, что одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят Abrams. В правительстве Германии это опровергали.



Пентагон ранее исключал возможность передачи Abrams Украине, говоря, что они слишком сложны в обслуживании и эксплуатации и не подходят для этого этапа войны.

