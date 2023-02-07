Немецкое правительство одобрило поставки Украине 178 танков Leopard 1 — Spiegel
Танк Leopard 1 (Фото:via Wikipedia)
Во вторник, 7 февраля, Федеральное правительство Германии одобрило поставку танков Leopard 1 Украине, сообщает Spiegel.
По данным издания, Федеральный совет безопасности Германии одобрил поставку 178 танков Leopard 1 в Украину.
Первые танки должны быть доставлены в Украину уже летом этого года, однако большая их часть — не раньше следующего года. Согласно сообщению правительства, Германия планирует официально объявить о плане сегодня вечером.
Германия намерена поставить Украине гораздо больше танков Leopard 1, чем было известно ранее, так как немецкие СМИ сообщали, что Украина может получить до 160 танков Leopard 1 из промышленных складов Германии.
По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, Украина получит более 100 старых боевых танков Leopard 1A5 от группы нескольких европейских стран.
Он отметил, что к первому-второму кварталу 2024 года танками должны быть оснащены по меньшей мере три батальона.
25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили о предстоящей отправке на фронт 31 танка Abrams.
Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.