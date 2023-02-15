Союзники сформировали батальон танков Leopard 2A4 для Украины — министр обороны Польши

15 февраля, 18:46
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Танк Leopard (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)

Танк Leopard (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)

Польша, Норвегия, Канада, Испания и Финляндия вместе смогли укомплектовать батальон танков Leopard 2A4. Об этом заявил польский министр обороны Мариуш Блащак в среду, 15 февраля, передает Dziennik Gazeta Prawna.

Блащак участвовал во встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе 14−15 февраля.

«Хочу сказать, что мы укомплектовали батальон танков Leopard 2A4… Кроме 14 танков, переданных Польшей, Норвегия [передаст восемь], Канада — четыре, Испания — 4−6. Финляндия тоже будет участвовать в проекте как донор танков…», — рассказал он.

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По словам министра, в Польше сейчас продолжается подготовка украинских экипажей, их обучают в том числе инструкторы из Канады и Норвегии.

Инфографика: NV

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что над передачей Украине танков Leopard 2 работает группа стран, среди которых Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили об отправке Украине 31 танка Abrams. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне.

7 февраля федеральное правительство Германии одобрило поставку Украине танков Leopard 1. ФРГ выдала немецким военным компаниям лицензию на передачу Украине 178 танков Leopard 1A5.

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Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев 7 февраля подтвердил, что Украина получит более 100 танков Leopard 1A5 из нескольких стран Европы.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков.

https://www.youtube.com/embed/4rZt6hs0N58
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Польша Танки Военная помощь Поставки оружия Украина-Польша Поддержка Украины Война России против Украины танки Leopard Leopard 2

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