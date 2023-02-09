Финляндия не будет передавать танки Украине, пока не вступит в НАТО — WSJ 9 февраля, 18:19 Танк Leopard (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Финляндия не планирует непосредственно передавать танки Украине до тех пор, пока не присоединится к НАТО, сообщает The Wall Street Journal.

Неназванный высокопоставленный представитель Альянса заявил, что власти Финляндии дали понять: прямые поставки танков Украине, вероятно, откладываются, пока страна официально не присоединится к НАТО.

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При этом даже после вступления в альянс Финляндия, в распоряжении которой около 240 танков, сможет передать лишь небольшое количество, заявил он. Издание отмечает, что в настоящее время присоединение Финляндии к НАТО откладывается из-за позиции Турции.

Министр обороны Финляндии Микко Савола заявлял, что страна примет участие в поставках Украине танков Leopard, однако ее вклад будет невелик.

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24 января президент Финляндии Саули Ниинисте подтвердил, что его страна рассматривает вопрос передачи Украине танков Leopard, но считает, что лучше создать танковое подразделение вместе с европейскими партнерами.