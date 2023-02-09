Финляндия не будет передавать танки Украине, пока не вступит в НАТО — WSJ
Танк Leopard (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)
Финляндия не планирует непосредственно передавать танки Украине до тех пор, пока не присоединится к НАТО, сообщает The Wall Street Journal.
Неназванный высокопоставленный представитель Альянса заявил, что власти Финляндии дали понять: прямые поставки танков Украине, вероятно, откладываются, пока страна официально не присоединится к НАТО.
При этом даже после вступления в альянс Финляндия, в распоряжении которой около 240 танков, сможет передать лишь небольшое количество, заявил он. Издание отмечает, что в настоящее время присоединение Финляндии к НАТО откладывается из-за позиции Турции.
Министр обороны Финляндии Микко Савола заявлял, что страна примет участие в поставках Украине танков Leopard, однако ее вклад будет невелик.
24 января президент Финляндии Саули Ниинисте подтвердил, что его страна рассматривает вопрос передачи Украине танков Leopard, но считает, что лучше создать танковое подразделение вместе с европейскими партнерами.