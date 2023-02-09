Финляндия не будет передавать танки Украине, пока не вступит в НАТО — WSJ

9 февраля, 18:19
Поделиться:
Танк Leopard (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Танк Leopard (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Финляндия не планирует непосредственно передавать танки Украине до тех пор, пока не присоединится к НАТО, сообщает The Wall Street Journal.

Неназванный высокопоставленный представитель Альянса заявил, что власти Финляндии дали понять: прямые поставки танков Украине, вероятно, откладываются, пока страна официально не присоединится к НАТО.

Видео дня

При этом даже после вступления в альянс Финляндия, в распоряжении которой около 240 танков, сможет передать лишь небольшое количество, заявил он. Издание отмечает, что в настоящее время присоединение Финляндии к НАТО откладывается из-за позиции Турции.

Читайте также:
Ключ к успеху в наземных сражениях. Почему даже более старые танки Leopard 2 A4 помогли бы ВСУ изменить картину на поле боя — эксперт

Министр обороны Финляндии Микко Савола заявлял, что страна примет участие в поставках Украине танков Leopard, однако ее вклад будет невелик.

Инфографика: NV

24 января президент Финляндии Саули Ниинисте подтвердил, что его страна рассматривает вопрос передачи Украине танков Leopard, но считает, что лучше создать танковое подразделение вместе с европейскими партнерами.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Военная помощь Финляндия Война России против Украины танки Leopard

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X