Писториус рассказал, когда Украина получит немецкие танки Leopard 2

26 января, 12:22
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Борис Писториус назвал решение передать Украине танки «своевременным» (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Борис Писториус назвал решение передать Украине танки «своевременным» (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

В Берлине обещают передать Украине танки Leopard 2 уже до конца марта.

Как сообщает Focus, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

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Отвечая на вопрос, вовремя ли было принято решение о передаче Украине немецких Leopard 2 на фоне угрозы нового масштабного наступления РФ, которое ожидается весной, он назвал такой шаг «своевременным».

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На сегодняшний день подтверждены поставки Украине 73 современных танков западных образцов:

  • 14 Challenger 2 из Великобритании;
  • 31 Abrams из США;
  • 14 Leopard 2 из Германии;
  • 14 Leopard 2 из Польши.

Также ранее президент Владимир Зеленский подтверждал, что в Украину должно поступить 90 модернизированных Т-72. Передача еще 30 — подтверждена официально не была.

https://www.youtube.com/embed/bP1MwFwBpvM
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Еще 50 Leopard 2, по пока неподтвержденным данным, Украине могут совместно поставить Португалия, Норвегия, Нидерланды, Финляндия и Дания. Также, согласно оценкам, от 20 до 50 единиц этой техники может поставить Испания, а Швеция решает вопрос о передаче пока неназванного количества танков Stridsvag 122 — местного аналога Leopard 2.

Кроме того, решается вопрос о поставках некоторого количества Leclerc из Франции.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Танки Германия Российская агрессия Военная помощь Война России против Украины танки Leopard

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