Танковая коалиция. Глава Пентагона назвал страны, которые передадут Украине Leopard

14 февраля, 12:43
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Остин открыл девятый Рамштайн, где будут обсуждать помощь Украине (Фото:Johanna Geron/Reuters)

Остин открыл девятый Рамштайн, где будут обсуждать помощь Украине (Фото:Johanna Geron/Reuters)

Глава Пентагона Ллойд Остин на открытии девятой встречи в формате Рамштайн заявил, что восемь стран передадут Украине Leopard 2.

Об этом он сказал перед началом заседания Контактной группы по вопросам помощи Украине.

«Группа стран, в частности Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды, совместно работают над передачей Украине боевых танков Leopard 2», — отметил Остин.

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Глава Пентагона также добавил, что США передадут Украине танки Abrams, а Чехия и Нидерланды — дополнительные танки Т-72.

Британия передаст Киеву роту боевых танков Challenger, также страны ищут возможность для передачи украинской армии дополнительных партий боеприпасов.

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25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили об отправке Украине 31 танк Abrams. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что первые танки могут отправить в Украину до конца марта.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне.

Инфографика: NV

Президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления Украине нужно 300−500 танков.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Танки Военная помощь Пентагон Ллойд Остин Война России против Украины Рамштайн танки Leopard

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