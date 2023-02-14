Leopard для Украины. Финляндия принимает участие в «танковой коалиции» — министр обороны

14 февраля, 14:41
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Танк Leopard (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Танк Leopard (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Финляндия является частью коалиции по предоставлению Украине основных боевиков танков Leopard, заявил министр обороны страны Микко Савола во вторник, 14 февраля.

Об этом сообщает Укринформ.

Это предполагает сотрудничество не только в поставке этих машин, но и в предоставлении запасных частей, обучении танкистов и обеспечении логистики.

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"Да, мы также участвуем в сотрудничестве по танкам Leopard", - сказал Савола.

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Однако, по его словам, у Финляндии немного танков.

Министр не стал конкретизировать, в чем именно состоит участие страны в «танковой коалиции», однако указал на то, что «есть много способов участвовать в ней: тренировки, запасные части, логистика и т.д.».

"Но Финляндия присоединена", - сказал он.

Издание The Wall Street Journal сообщало, что Финляндия не планирует непосредственно передавать танки Украине до тех пор, пока не присоединится к НАТО.

https://www.youtube.com/watch?v=SO0yDmqSWqM
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Танки Финляндия Война России против Украины

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