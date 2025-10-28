Экс-мэру Одессы Геннадию Труханову во вторник, 28 октября. сообщили о подозрении. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источники.

Ранее одесские СМИ писали, что подозрение Труханову вручено по статье о служебной халатности. Новости Одессы сообщает, что обыски проводили также у некоторых других работников Одесского городского совета.

Также журналисты отметили, что подозрение экс-мэру Одессы объявили на стоянке Арк Спа. 29 октября ему, вероятно, могут избрать меру пресечения. Там уточнили, что официальной информации по этому поводу пока нет.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что СБУ обладает достаточным количеством доказательств того, что Труханов имеет российское гражданство. По словам главы государства, эту информацию подтверждают также данные из реестров Государственной пограничной службы.

Лишение Труханова гражданства — что известно

13 октября Труханов заявил, что на комиссии при президенте Украины планируют рассмотреть вопрос о лишении его украинского гражданства из-за информации о наличии российского.

14 октября СБУ сообщила, что по их материалам мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины.

Сам Труханов заявил, что планирует обращаться в суд. Также он сказал, что будет оставаться на должности, пока его не отстранит городской совет.

15 октября Зеленский подписал распоряжение о назначении Сергея Лысака, который возглавлял Днепропетровскую ОВА, начальником Одесской городской военной администрации (МВА).

В тот же день журналист-расследователь Христо Грозев написал, что считает, что российский паспорт Труханова является подделкой и якобы был использован Россией для дискредитации мэра.

Источники NV сообщили, что Труханов имел по меньшей мере три внутренних паспорта РФ. Об этом свидетельствуют соответствующие копии документов.

16 октября Одесский городской совет сообщил, что обязанности мэра вместо Труханова будет исполнять секретарь горсовета Игорь Коваль.