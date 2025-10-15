Лысака должен заменить на должности его первый заместитель Владислав Гайваненко, отмечает ТСН.

Ранее одесское издание Думская со ссылкой на свои источники сообщило, что именно Лысака собираются назначить главой Одесской МВА. Об этом со ссылкой на источники в Офисе президента писало также Суспільне.

Информации о Сергее Лысаке в открытом доступе немного. В 2014—2015 и в 2017 годах Лысак участвовал в АТО, а с 13 мая 2020 до 19 июля 2022 года возглавлял СБУ в Житомирской области. По данным Думской, Лысак служил в подразделении, которое занималось контрдиверсионной работой и награжден орденом За мужество III степени.

22 марта 2022 года он получил звание бригадного генерала. С 19 июля того же года до 7 февраля 2023 года Лысак занимал должность начальника УСБУ в Днепропетровской области.

Руководителем Днепропетровской ОВА Владимир Зеленский назначил Лысака 7 марта 2023 года.

24 сентября на сайте Офиса президента опубликовали петицию с призывом создать в Одессе городскую военную администрацию «для обеспечения непрерывного и эффективного функционирования органов власти в городе Одесса в условиях военного положения».

Петицию зарегистрировал Иван Казачук, аргументировав ее тем, что Одесса имеет стратегическое значение как «крупный транспортный, портовый и логистический центр на юге Украины», а также расположена «в непосредственной близости к районам ведения боевых действий и территорий с повышенным уровнем угроз».

14 октября Зеленский ответил на эту петицию, сообщив, что направил письма главнокомандующему Вооруженными силами Украины Александру Сырскому и главе Одесской областной военной администрации Олегу Киперу «с просьбой проверить приведенную информацию и при наличии правовых оснований принять меры надлежащего реагирования».

В тот же день сотрудники СБУ сообщили, что благодаря их материалам было принято решение прекратить гражданство Украины мэру Одессы Геннадию Труханову.

Как уточнили в спецслужбе, решение приняла комиссия при президенте Украины по вопросам гражданства.

По данным СБУ, по состоянию на сейчас Труханов является гражданином РФ и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора.