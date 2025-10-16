Одесский городской совет сообщил, что обязанности городского головы Одессы вместо Геннадия Труханова с 16 октября будет исполнять секретарь горсовета Игорь Коваль. Владимир Зеленский также подписал распоряжение о назначении Сергея Лысака, который возглавлял Днепропетровскую ОГА, начальником Одесской городской военной администрации (МВА).

Сам Труханов во время брифинга 15 октября заявил, что будет обращаться в суд после решения о лишении его украинского гражданства. Кроме этого, он обратился, в частности, в США, чтобы те сделали запрос в Россию с вопросом, имеет ли он российское гражданство.

14 октября Служба безопасности Украины сообщила, что благодаря материалам СБУ комиссия при президенте Украины по вопросам гражданства приняла решение прекратить гражданство Украины Геннадию Труханову. По данным СБУ, по состоянию на сейчас Труханов является гражданином РФ и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора. В то же время известный расследователь Христо Грозев предположил, что обнародованная СБУ копия российского паспорта Труханова является подделкой — хотя в то же время Грозев не сомневается в наличии у него российского гражданства.

Источники NV в Офисе президента сообщили, что украинские «указы о гражданстве не публикуют открыто из-за наличия в них персональных данных — ни о принятии в гражданство, ни другие».

В своей инфографике NV напоминает о статистике лишения украинского гражданства указом президента за последние почти 12 лет.

