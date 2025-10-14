Труханов заявил, что будет оставаться мэром Одессы, пока горсовет не отстранит его от должности

Городской голова Одессы Геннадий Труханов после прекращения украинского гражданства во вторник, 14 октября, заявил, что будет оставаться на должности, пока его не отстранит городской совет.

При этом Труханов заявил в видеообращении, опубликованном во вторник, 14 октября, в его Telegram-канале.

Он утверждает, что никогда не обращался с заявлением в РФ для получения российского гражданства и никогда не получал паспорт гражданина страны-агрессора. По словам Труханова, граждане бывшего Советского Союза автоматически получали гражданство РФ при определенных обстоятельствах.

Городской голова Одессы говорит, что таких обстоятельств у него не было.

«В случае лишения гражданства Украины полномочия городского головы прекращаются с момента принятия городским советом решения, которым принято к сведению этот факт. Так определяет часть 11 статьи 79 закона Украины о местном самоуправлении в Украине. До этого момента я буду продолжать выполнять свои полномочия как избранный громадой городской голова», — продолжает Труханов.

Как отметил городской голова Одессы, решение о лишении гражданства Украины он будет обжаловать в Верховном Суде и, по его словам, «если этого будет мало, то в Европейском суде по правам человека».

Ранее СБУ заявила, что по их материалам мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины. По данным следствия, по состоянию на сейчас Труханов является гражданином РФ и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора.

Также, по данным следствия, Труханов получил российский загранпаспорт 15 декабря 2015 года.

В эфире телемарафона Единые новости со ссылкой на источник в государственной власти сообщали, что Зеленский подписал указы о лишении украинского гражданства Труханова, бывшего народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Олега Царева и танцовщика балета Сергея Полунина.