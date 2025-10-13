Труханов заявил, что его могут лишить гражданства Украины из-за «российского паспорта»

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в понедельник, 13 октября, на комиссии при президенте Украины планируют рассмотреть вопрос о лишении его украинского гражданства из-за информации о наличии российского.

В своем заявлении Труханов рассказал, что распространяется информация о наличии у него гражданства РФ, но, по его словам, это не соответствует действительности.

«Этот вопрос не новый — он поднимается с 2014 года. С 2014 года я постоянно объяснял, что у меня нет и никогда не было гражданства РФ. Меня проверяли все соответствующие органы Украины — все», — отметил он.

Реклама

Городской голова Одессы назвал «недействительными» и «фальшивыми» опубликованные в Сети копии российских паспортов.

Труханов отметил, что новое «доказательство» его российского гражданства подготовил «какой-то адвокат» в апреле 2025 года.

Он также опубликовал скан, как утверждается, поддельного паспорта, который якобы выдали 15 декабря 2015 года.

Труханов уверяет, что в этот день он находился в Одессе. Кроме того, он предоставил ссылку на свое сообщение с фото от 15 декабря 2025, в котором сообщалось, что в этот день мэр проводил выездное заседание.

«Это — очередная провокация. Я не знаю, кому это выгодно, могу лишь предполагать. Я провожу собственную проверку и обращаюсь ко всем уполномоченным органам: сделайте правовую и тщательную проверку. Прошу президента и компетентные службы внимательно посмотреть на документы и установить правду», — призвал городской голова Одессы.

В сентябре 2024 года волонтер Сергей Стерненко заявил, что получил из российских баз данных информацию, подтверждающую наличие у Труханова гражданства РФ.

Стерненко сообщил, что, по его данным, мэр Одессы оформил также российскую банковскую карту. По его информации, это произошло 9 февраля 2022 года — за две недели до полномасштабного вторжения России в Украину.

Труханов ответил, что правоохранители уже неоднократно опровергали наличие у него паспорта РФ.

Еще в 2016 году журналисты заявляли, что Труханов имеет российское гражданство и владеет 20 оффшорными компаниями.

В 2019 году появилась информация, что городской голова Одессы через российский суд аннулировал свой паспорт гражданина России.