Городской голова Одессы Геннадий Труханов имел по меньшей мере три внутренних паспорта РФ. Об этом свидетельствуют копии документов, сообщили источники NV в правоохранительных органах в среду, 15 октября.

По данным источников NV, новые документы дополнительно подтверждают получение Трухановым российского гражданства. Среди них — выписки из официальных реестров РФ, а также ответы федеральных органов на официальные запросы.

Как отмечает адвокат и военнослужащий Вадим Оксюта, Труханов неоднократно менял российские паспорта.

«У него было три внутренних паспорта РФ и один советский. В 1992 году после развала СССР он служил в российской армии и получил гражданство РФ. Это четко установлено судом», — сообщил Оксюта.

По его словам, в декабре 2017 года апелляционный суд Московской области отменил решение о признании недействительным российского паспорта Труханова. Таким образом, мэр Одессы официально остается гражданином РФ.

«Единственным органом, который может отменить гражданство РФ, является президент или консульские учреждения за пределами России. Мы утверждаем, что Труханов имеет гражданство российской федерации», — подчеркнул Оксюта.

Ранее Труханов заявил, что будет обращаться в суд после решения о лишении его украинского гражданства. Журналист-расследователь Христо Грозев писал, что российский паспорт Труханова является подделкой и якобы был использован Россией для дискредитации мэра.

Как сообщает издание The Insider, с которым сотрудничает Христо Грозев, согласно российским базам данных, у Труханова действительно было два российских паспорта: первый (номер начинается с 4604) был выдан 15 апреля 2003 года и утрачен, второй (номер начинается с 4611) был выдан 24 марта 2012 года. Однако копия загранпаспорта, опубликованная СБУ, по данным издания, является подделкой.

14 октября Служба безопасности Украины сообщила, что благодаря ее материалам было принято решение прекратить гражданство Украины мэру Одессы Геннадию Труханову. Решение приняла комиссия при президенте Украины по вопросам гражданства.

Инфографика: NV

По данным СБУ, по состоянию на сейчас Труханов является гражданином РФ и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора.

Источники NV в Офисе президента сообщили, что «указы о гражданстве не публикуют открыто из-за наличия в них персональных данных — ни о принятии в гражданство, ни другие».