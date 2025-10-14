Служба безопасности Украины во вторник, 14 октября, сообщила, что по их материалам мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины.

Как говорится в Telegram-канале СБУ, решение о прекращении гражданства Геннадия Труханова приняла комиссия при президенте Украины по вопросам гражданства. Решение также основывается на доказательной базе Службы безопасности и утверждено указом президента.

По данным следствия, по состоянию на сейчас Труханов является гражданином РФ и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора. Также там добавили, что копии соответствующих документов есть в распоряжении украинской спецслужбы.

Труханов получил российский загранпаспорт 15 декабря 2015 года, уже после начала агрессии против Украины и временной оккупации Крыма, а также части Донецкой и Луганской областей. Он выдан сроком на 10 лет и в настоящее время является действующим документом.

В СБУ добавили, что в 2017 году представители Труханова обратились с заявлением в российские уполномоченные органы и в итоге суд в Московской области отменил действие его внутреннего российского паспорта.

В то же время в дополнительных пояснениях он сообщил, что отмена или отказ лица от такого документа «не влечет за собой лишение гражданства Российской Федерации, приобретенного лицом на законных основаниях». Таким образом Труханов до сих пор остается гражданином страны-агрессора. Он также имеет идентификационный код, который отображается в базе данных «федеральной налоговой службы РФ».

В эфире телемарафона Єдині новини со ссылкой на источник в государственной власти сообщили, что Зеленский подписал указы о лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Олега Царева и танцовщика балета Сергея Полунина.

Петиция с требованием лишить Труханова украинского гражданства набрала необходимые для рассмотрения 25 000 подписей всего за несколько часов.

В интервью Суспільному мэр Одессы уверял, что готов пройти любую проверку, в том числе на полиграфе, чтобы доказать, что не имеет российского гражданства.

В сентябре 2024 года волонтер и блогер Сергей Стерненко заявил, что получил из российских баз данных информацию, подтверждающую наличие у Труханова гражданства РФ.

Источники NV в Офисе президента сообщили, что «указы о гражданстве не публикуют открыто из-за наличия в них персональных данных — ни о принятии в гражданство, ни другие».

Стерненко сообщил, что, по его данным, мэр Одессы оформил также российскую банковскую карту. По его информации, это произошло 9 февраля 2022 года — за две недели до полномасштабного вторжения России в Украину.

Труханов ответил, что правоохранители уже неоднократно опровергали наличие у него паспорта РФ. Еще в 2016 году журналисты заявляли, что Труханов имеет российское гражданство и владеет 20 оффшорными компаниями.

В 2019 году появилась информация, что городской голова Одессы через российский суд аннулировал свой паспорт гражданина России.