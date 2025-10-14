«Я буду защищаться». Труханов заявил, что будет оспаривать лишение гражданства в суде

Мэр Одессы Геннадий Труханов прокомментировал информацию о вероятном лишении его украинского гражданства , заявив, что планирует обращаться в суд.

Об этом он рассказал во вторник, 14 октября, в комментарии Суспільному.

«Что же будем делать — будем [обжаловать], действительно. Вы же видите, что это чистый фейк… Не было никаких паспортов [другое гражданство]», — отметил мэр Одессы.

По его словам, он будет подавать в суд.

«Я буду защищаться. Если суд не сможет решить, буду подавать в Европейский суд по правам человека», — сказал он.

Труханов также добавил, что официального указа о лишении гражданства он еще не видел, но получил информацию из источников, что такое произошло.

Источники NV в Офисе президента сообщили, что «указы о гражданстве не публикуются открыто из-за наличия в них персональных данных — ни о принятии в гражданство, ни другие».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у некоторых лиц подтверждено наличие российского гражданства.

В эфире телемарафона Единые новости со ссылкой на источник в государственной власти сообщили, что Зеленский подписал указы о лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Олега Царева и танцовщика балета Сергея Полунина.

Петиция с требованием лишить Труханова украинского гражданства набрала необходимые для рассмотрения 25 000 подписей всего за несколько часов.

В интервью Суспільному мэр Одессы уверял, что готов пройти любую проверку, в том числе на полиграфе, чтобы доказать, что не имеет российского гражданства.

В сентябре 2024 года волонтер и блогер Сергей Стерненко заявил, что получил из российских баз данных информацию, которая подтверждает наличие у Труханова гражданства РФ.

Стерненко сообщил, что, по его данным, мэр Одессы оформил также российскую банковскую карту. По его информации, это произошло 9 февраля 2022 года — за две недели до полномасштабного вторжения России в Украину.

Труханов ответил, что правоохранители уже неоднократно опровергали наличие у него паспорта РФ. Еще в 2016 году журналисты заявляли, что Труханов имеет российское гражданство и владеет 20 оффшорными компаниями.

В 2019 году появилась информация, что городской голова Одессы через российский суд аннулировал свой паспорт гражданина России.