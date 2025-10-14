Жизнь после Труханова. Кто будет руководить Одессой после лишения ее мэра гражданства Украины

14 октября СМИ сообщили, что президент Владимир Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины , что должно привести к потере им полномочий. Одновременно президент поручил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому рассмотреть возможность создания Одесской городской военной администрации. NV рассказывает, кто может возглавить Одесскую МВА и стать исполняющим обязанности мэра Одессы.

Что известно о лишении гражданства Труханова

12 октября мэр Одессы заявил, что на следующий день на комиссии при президенте Украины планируют рассмотреть вопрос о лишении его украинского гражданства из-за информации о наличии российского.

Реклама

Труханов пожаловался, что постоянно объяснял, что не имеет и не имел российского гражданства и с 2014 года и его проверяли все соответствующие органы Украины. Опубликованные в Сети копии российских паспортов на свое имя он назвал «недействительными» и «фальшивыми».

В сентябре 2024 года волонтер Сергей Стерненко заявил, что получил из российских баз данных информацию, подтверждающую наличие у Труханова гражданства РФ. Он также сообщил, что, по его данным, мэр Одессы оформил российскую банковскую карту 9 февраля 2022 года — за две недели до полномасштабного вторжения России в Украину.



Еще в 2016 году журналисты заявляли, что Труханов имеет российское гражданство и владеет 20 оффшорными компаниями, а в 2019 году появилась информация, что городской голова Одессы через российский суд аннулировал свой паспорт гражданина России.

14 октября Зеленский заявил, что «у некоторых лиц» подтверждено наличие российского гражданства.

«Подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал», — добавил президент.

В эфире телемарафона Єдині новини со ссылкой на источник в государственной власти сообщили, что Зеленский подписал указы о лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Олега Царева и танцовщика балета Сергея Полунина.

Кроме того, информацию о лишении гражданства Труханова подтвердили источники Суспільного и BBC News Украина.

В Офисе президента сообщили NV, что указы о гражданстве не публикуют открыто из-за наличия в них персональных данных.

После этого Труханов в очередной раз назвал «фейком» информацию о наличии у него российского гражданства и заявил, что обратится в суд.

В тот же день информацию о лишении Труханова гражданства официально подтвердили в СБУ. В ведомстве отметили, что решение основывается на их доказательной базе.

«Как установила СБУ, по состоянию на сейчас действующий городской голова Одессы Геннадий Труханов является гражданином РФ и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора. Копии соответствующих документов есть в распоряжении украинской спецслужбы», — говорится в сообщении СБУ, которая также опубликовала фото этих копий.

Фото: Служба безпеки України via Telegram

Фото: Служба безпеки України via Telegram

Согласно сообщению, Труханов получил российский загранпаспорт 15 декабря 2015 года, он выдан на 10 лет и является действующим.

«Что касается внутреннего паспорта РФ, то, по имеющейся информации, в 2017 году представители Труханова обратились с заявлением в российские уполномоченные органы, и в итоге суд в Московской области отменил действие его внутреннего паспорта. Но в дополнительных пояснениях сообщил, что отмена или отказ лица от такого документа „не влечет лишение гражданства Российской Федерации, приобретенного лицом на законном основании“», — добавили в СБУ, констатировав, что Труханов остается гражданином РФ, а его идентификационный код отображается в базе данных российской налоговой.

Кто возглавит Одесскую МВА

24 сентября на сайте Офиса президента опубликовали петицию с призывом создать в Одессе городскую военную администрацию «для обеспечения непрерывного и эффективного функционирования органов власти в городе Одесса в условиях военного положения».

Петицию зарегистрировал Иван Казачук, аргументировав ее тем, что Одесса имеет стратегическое значение как «крупный транспортный, портовый и логистический центр на юге Украины», а также расположена «в непосредственной близости к районам ведения боевых действий и территорий с повышенным уровнем угроз».

14 октября Зеленский ответил на эту петицию, сообщив, что направил письма главнокомандующему Вооруженными силами Украины Александру Сырскому и главе Одесской областной военной администрации Олегу Киперу «с просьбой проверить приведенную информацию и при наличии правовых оснований принять меры надлежащего реагирования».

В публикации в своем Telegram-канале, в котором он косвенно упомянул о российском гражданстве Труханова, Зеленский заявил, что обсудил ситуацию на Днепропетровщине с главой местной ОВА Сергеем Лысаком и определил для него следующие задачи.

«Документы по этому поводу — вскоре», — добавил президент.

Одесское издание Думская со ссылкой на свои источники сообщило, что именно Лысака собираются назначить главой Одесской МВА. Об этом со ссылкой на источники в Офисе президента сообщило также Суспільне.

Информации о Сергее Лысаке в открытом доступе немного. До своего назначения на должность главы Днепропетровской ОВА он работал в СБУ.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак / Фото: Сергій Лисак via Facebook

В 2014—2015 и в 2017 годах Лысак участвовал в АТО, а с 13 мая 2020 до 19 июля 2022 года возглавлял СБУ в Житомирской области. По данным Думской, Лысак служил в подразделении, которое занималось контрдиверсионной работой и награжден орденом За мужество III степени.

22 марта 2022 года он получил звание бригадного генерала. С 19 июля того же года до 7 февраля 2023 года Лысак занимал должность начальника УСБУ в Днепропетровской области.

Руководителем Днепропетровской ОВА Зеленский назначил Лысака 7 марта 2023 года.

Кто станет и.о. мэра Одессы

Согласно действующему законодательству, исполняющим обязанности мэра Одессы станет секретарь Одесского городского совета Игорь Коваль, который был избран в него по списку партии Слуга народа.

Игорь Коваль родился 27 февраля 1955 года в Одессе. В 1978 году окончил исторический факультет Одесского государственного университета имени В. И. Мечникова по специальности Историк, преподаватель истории и обществоведения, а в 1982 году защитил кандидатскую диссертацию в Киевском государственном университете имени Тараса Шевченко.

Секретарь Одесского горсовета Игорь Коваль / Фото: Ігор Коваль via Facebook

С 1978 по 1983 годы работал секретарем комитета комсомола университета и ассистентом кафедры новой и новейшей истории, а позже — секретарем Одесского обкома комсомола по идеологическим вопросам и старшим преподавателем и доцентом кафедры новой и новейшей истории.

В 1987—1996 годах Коваль был и.о. заместителя декана исторического факультета в Университете имени В. И. Мечникова, а с 1996 года занял там должность директора Института социальных наук.

В 2000 году защитил докторскую диссертацию на тему Концептуальное оформление восточноевропейской политики США в начале процесса глобальных трансформаций в Институте мировой экономики и международных отношений НАН Украины, получив ученую степень доктора политических наук, с 2001 года имеет звание профессора.

В 2010 году Коваля избрали ректором Одесского национального университета имени И. И. Мечникова, в 2015 году он был переизбран на эту должность.



С 1998 по 2004 он был советником главы Одесской областной государственной администрации.



В 2002 году Коваль баллотировался в Верховную Раду по списку Социал-демократической партии Украины (объединенной), главой которой тогда был Виктор Медведчук, в парламент не прошел.

В 2015 году он также баллотировался в мажоритарном округе в Одесский горсовет от партии Европейская солидарность, но эти выборы тоже проиграл.

В 2019 году Коваль был избран в Одесский горсовет по списку партии Слуга народа, в котором занял пятое место.

Секретарем горсовета Одессы Игоря Коваля назначили 2 декабря 2020 года, в этом же году истек срок действия его ректорских полномочий в Одесском национальном университете.

13 октября 2025 года, комментируя Суспільному сообщение о лишении Труханова гражданства, Коваль заявил, что в то время никаких официальных решений или сообщений Одесский горсовет не получал.

«Он (Геннадий Труханов — ред.) в Одессе, насколько я знаю. Проводил сегодня совещание утром с заместителями и директорами департаментов. Пока не будет официальных документов, объяснений, то все остается пока на месте. Я так считаю, что это должен быть указ президента, тогда уже будет все окончательно ясно», — сказал тогда секретарь горсовета.