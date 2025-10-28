Президент Владимир Зеленский заявил, что Служба безопасности Украины обладает достаточным количеством доказательств того, что бывший мэр Одессы Геннадий Труханов имеет российское гражданство. По словам главы государства, эту информацию подтверждают также данные из реестров Государственной пограничной службы.

«Есть ли стопроцентный факт, что он является гражданином России? Мне СБУ и пограничники говорят — да. На основе этих фактов и других документов может быть принято соответствующее решение», — сказал Зеленский в понедельник, 27 октября, во время общения с журналистами, сообщает Суспільне.

По словам президента, это «не политический шаг», а решение, которое соответствует украинскому законодательству. Зеленский добавил, что должен быть уверен в способности людей, которые возглавляют Одессу, защитить город.

«Никто не знает, чего ожидать от „русских“ и как они заинтересованы в Одессе. Как президент я должен быть уверен, что те, кто руководит городом, точно его защитят. Именно такой выбор у меня был с соответствующей кандидатурой», — ответил президент.

Лишение Труханова гражданства — что известно

13 октября Труханов заявил, что на комиссии при президенте Украины планируют рассмотреть вопрос о лишении его украинского гражданства из-за информации о наличии российского.

14 октября СБУ сообщила, что по их материалам мэру Одессы Геннадию Труханову прекратили гражданство Украины.

Сам Труханов заявил, что планирует обращаться в суд. Также он сказал, что будет оставаться на должности, пока его не отстранит городской совет.

15 октября Зеленский подписал распоряжение о назначении Сергея Лысака, который возглавлял Днепропетровскую ОВА, начальником Одесской городской военной администрации (МВА).

В тот же день журналист-расследователь Христо Грозев написал, что считает, что российский паспорт Труханова является подделкой и якобы был использован Россией для дискредитации мэра.

Источники NV сообщили, что Труханов имел по меньшей мере три внутренних паспорта РФ. Об этом свидетельствуют соответствующие копии документов.

16 октября Одесский городской совет сообщил, что обязанности мэра вместо Труханова будет исполнять секретарь горсовета Игорь Коваль.