Христо Грозев считает, что российский загранпаспорт Труханова, который показала СБУ, является подделкой

Журналист-расследователь Христо Грозев считает, что российский паспорт городского головы Одессы Геннадия Труханова является подделкой и якобы был использован Россией для дискредитации мэра.

«СБУ объявила, что президент (Владимир — ред.) Зеленский лишил украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Причиной, как утверждает СБУ, стало то, что в 2015 году мэр получил российский загранпаспорт, который якобы действующий до конца 2025 года. Однако этот документ является явно поддельным и, вероятно, является результатом активных действий России против действующего мэра», — написал Грозев в соцсети Х.

Как сообщает издание The Insider, с которым сотрудничает Христо Грозев, согласно российским базам данных, у Труханова действительно было два российских паспорта: первый (номер начинается с 4604) был выдан 15 апреля 2003 года и утрачен, второй (номер начинается с 4611) был выдан 24 марта 2011 года в Московской области «взамен утраченного».

В СБУ заявляли, что в 2017 году после обращения представителей Труханова суд в Московской области отменил действительность его внутреннего паспорта РФ. Однако в дополнительных пояснениях суда было сказано, что отказ от документа «не влечет лишение гражданства РФ».

Фото: via The Insider

По информации The Insider, опубликованная СБУ копия загранпаспорта является фальшивкой. Паспорт с таким номером был выдан 2 ноября 2010 года, но другому человеку — россиянке по имени Татьяна, которая до сих пор путешествует, используя паспорт с этим номером. Также имя мэра неправильно транслитерировали на английский (с одной n), отметило издание.

«Судя по данным пересечений границы, после начала войны в 2014 году Труханов не бывал в России (во всяком случае под своим именем) и нет никаких данных о наличии у него какого либо актуального российского загранпаспорта», — пишет The Insider.

14 октября Служба безопасности Украины сообщила, что благодаря ее материалам было принято решение прекратить гражданство Украины мэру Одессы Геннадию Труханову. Решение приняла комиссия при президенте Украины по вопросам гражданства.

По данным СБУ, по состоянию на сейчас Труханов является гражданином РФ и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора.

Источники NV в Офисе президента сообщили, что «указы о гражданстве не публикуют открыто из-за наличия в них персональных данных — ни о принятии в гражданство, ни другие».

Сам Труханов во время брифинга 15 октября заявил, что будет обращаться в суд после решения о лишении его украинского гражданства. Кроме этого, он обратился, в частности, в США, чтобы те сделали запрос в Россию, с вопросом имеет ли он российское гражданство.

15 октября Владимир Зеленский подписал распоряжение о назначении Сергея Лысака, который возглавлял Днепропетровскую ОВА, начальником Одесской городской военной администрации (ГВА).