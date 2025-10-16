Вместо Труханова: обязанности мэра Одессы отныне исполняет секретарь горсовета Игорь Коваль

Одесский городской совет в четверг, 16 октября, сообщил, что обязанности городского головы вместо Геннадия Труханова отныне будет исполнять секретарь горсовета Игорь Коваль.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городского совета.

В документе с подписью Коваля сказано, что он приступает к исполнению обязанностей городского головы в соответствии с частью второй статьи 42 Закона Украины О местном самоуправлении в Украине.

14 октября СБУ сообщила, что благодаря ее материалам было принято решение прекратить гражданство Украины мэру Одессы Геннадию Труханову. Решение приняла комиссия при президенте Украины по вопросам гражданства. По данным СБУ, по состоянию на сейчас Труханов является гражданином РФ и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора.

Зеленский подтвердил, что «у некоторых лиц» есть российское гражданство и анонсировал решение по ним. Труханов назвал это «фейком» и заявил, что обратится в суд.

15 октября СМИ сообщили, что Зеленский подписал указы о лишении украинского гражданства Геннадия Труханова, бывшего народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Олега Царева и танцовщика балета Сергея Полунина.

В тот же день на сайте ОП появились распоряжения о создании Одесской городской военной администрации, которую возглавил экс-руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Что известно об Игоре Ковале

Игорь Коваль родился 27 февраля 1955 года в Одессе. Окончил исторический факультет Одесского государственного университета имени В. И. Мечникова.

С 2010 года был ректором Одесского национального университета имени И. И. Мечникова, в 2015 году он был переизбран на эту должность.

Также работал советником председателя Одесской областной государственной администрации.

В 2019 году Коваль был избран в Одесский горсовет по списку партии Слуга народа, в котором занял пятое место.

Секретарем горсовета Одессы Коваль был назначен 2 декабря 2020 года, в этом же году истек срок действия его ректорских полномочий в Одесском национальном университете.