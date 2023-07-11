Трюдо поддержал членство Украины в НАТО, но «когда разрешат условия» 11 июля, 13:49 Трюдо заявил, что Канада будет увеличивать поддержку Украины (Фото:Allen McInnis/Reuters)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада поддерживает членство Украины в НАТО, но «когда разрешат условия».

Об этом он сообщил перед началом саммита НАТО в Вильнюсе, пишет Укринформ.

«Канада продолжает усиливать тренировки. Мы будем увеличивать прямую поддержку Украины, которая уже составляет около 8 млрд долларов. И мы будем продолжать предоставлять ее. Именно поэтому мы очень рады видеть, что все объединяются по четкому пути к вступлению Украины в НАТО, когда разрешат условия», — отметил Трюдо.

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Канадский премьер также подчеркнул важность усиления восточного фланга НАТО, учитывая действия России «в течение последних месяцев и даже лет после вторжения в Крым».

Саммит НАТО в Вильнюсе: чего ждать Украине

11−12 июля Украина рассчитывает получить на саммите в столице Литвы четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обещал, что он будет, но без формального приглашения Киева в Альянс. По его словам, на инаугурационном саммите Украины предложат план вступления. В Белом доме также говорили, что сразу после саммита Киев не присоединится к НАТО.

Украина ранее заявляла, что и не рассчитывает на мгновенное вступление, но хочет получить четкий сигнал о приглашении и политическое решение. Также президент Владимир Зеленский ждет:

оборонных пакетов для Украины, но «не только обещания, но и понятные сроки выполнения»;

обсуждения гарантий безопасности для Украины, которые необходимы стране, пока она не стала полноправным членом Альянса.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, о которых просит Украина. FT сообщила, что страны готовят совместную декларацию по обязательствам.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.