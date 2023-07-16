Министр обороны Великобритании Уоллес надеялся стать следующим генсеком НАТО, но стал жертвой политиканства — The Times 16 июля, 14:02 Министр обороны Великобритании Бен Уоллес надеялся стать следующим генсеком НАТО (Фото:REUTERS / Caroline Chia)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который планирует в ближайшее время уйти в отставку, хотел стать следующим генсеком НАТО, но столкнулся с недостаточной поддержкой внутри Альянса.

Об этом пишет The Times, которая взяла интервью у Уоллеса накануне его отставки.

Как пишет издание, Уоллес надеялся стать следующим генсеком НАТО. Но несмотря на поддержку со стороны своего премьера Риши Сунака, который продвигал эту идею, Уоллес стал «жертвой» политиканства внутри Альянса со стороны других лидеров, которые хотели видеть новым генсеком главу государства или женщину.

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К тому же его популярности не способствовали его откровенные требования к европейским странам сделать больше, чтобы заплатить за свое членство в НАТО.

«Вы не можете воспринимать своих союзников и партнеров как данность. Вы должны сделать вклад. Если бы все члены НАТО приравняли свои пожертвования Украине в процентах от ВВП, мы бы имели еще 20 миллиардов фунтов стерлингов (24,7 млрд долларов) военной помощи. Но пока только 20% расходов НАТО на оборону приходится на членов ЕС», — упрекал Уоллес союзников.

Кроме того, несмотря на теплые слова из Белого дома, Уоллес не получил поддержки от американцев относительно своей работы в НАТО.

«Почему вы не поддерживаете своего ближайшего союзника [Британию], когда он выдвигает кандидата? Я думаю, что это справедливый вопрос», — говорит британский министр обороны.

В интервью The Times, опубликованном 15 июля, Уоллес подтвердил, что планирует в этом году покинуть пост министра обороны. Он занимал эту должность при трех премьерах.

Уоллес рассказал, что хотел бы полностью уйти из политики и «работать в баре» или заниматься тем, что ему нравится, например, Формулой-1 или конными гонками.

19 мая Уоллес выразил заинтересованность в том, чтобы стать следующим генсеком НАТО. В начале июня СМИ писали, что премьер Британии Риши Сунак пытался убедить Байдена поддержать кандидатуру Уоллеса.

Разговоры о том, кто может стать новым генсеком активизировались на фоне сообщений о том, что нынешний генсек Йенс Столтенберг должен был покинуть пост осенью 2023 года после почти 10 лет во главе Альянса.

Среди других кандидатов СМИ называли вице-премьера и главу Минфина Канады Христю Фриланд, которая имеет украинские корни и которую хотели бы видеть на посту США; премьер-министра Эстонии Каю Каллас, президента Словакии Зузану Чапутову, экс-президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович, которых называли кандидатами от ЕС, а также премьера Дании Метте Фредериксен.

Но в конце июня стало известно, что Столтенберг, вероятно, останется на своей должности еще на один год. Такое решение в НАТО приняли для сохранения единства и стабильности на фоне войны России против Украины.