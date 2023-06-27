«Для единства и стабильности». Столтенберг останется генсеком НАТО еще на год — СМИ

27 июня, 16:13
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Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, вероятно, останется на своем посту еще на один год, сообщает Euractiv со ссылкой на дипломатов Альянса.

По информации источников издания, такое решение было принято для сохранения единства и стабильности на фоне войны России против Украины.

Столтенберг должен был покинуть пост генсека НАТО осенью 2023 года. Эту должность он занимает с 2014 года.

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По информации издания, мандат Столтенберга будет продлен в среду, 28 июня. Срок полномочий Столтенберга уже дважды продлевался — один раз на второй полный мандат и второй раз в марте 2022 года, сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.

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25 мая Politico сообщило, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен может сменить Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО.

Другими кандидатами на кресло главы НАТО издание считает премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, премьер-министра Испании Педро Санчеса и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. В качестве еще одного кандидата-женщины якобы рассматривалась премьер-министр Эстонии Кая Каллас, однако ее считают «слишком жесткой» для военного времени.

19 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил заинтересованность в том, чтобы стать следующим генеральным секретарем НАТО.

Ранее нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что покинет пост осенью 2023 года.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   НАТО Йенс Столтенберг Война России против Украины

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