Бен Уоллес может уйти в отставку с поста министра обороны Британии и оставить политику — The Times 15 июля, 11:20 Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Caroline Chia)

Бен Уоллес рассматривает возможность уйти в отставку с поста министра обороны Великобритании, поскольку премьер-министр страны Риши Сунак планирует перегруппировать команду осенью.

Об этом сообщила газета The Times.

По данным газеты, одной из причин отставки Уоллеса являются неудачные попытки Сунака убедить президента США Джо Байдена и других лидеров в том, что Уоллес должен стать генсеком НАТО, поскольку это добавило сомнений его коллегам относительно того, хочет ли он в дальнейшем остаться в политике.

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The Times сообщает, что кроме отставки с должности главы Минобороны, Уоллес рассматривает возможность оставить политику.



Агентство Sky News со ссылкой на источники сообщило, что Уоллес, вероятно, примет решение о том, остаться или уйти в следующем месяце.

В издании отмечают, что Уоллес является самым долго работающим министром в правительстве Британии, он «пережил» пять премьер-министров с 2014 года, находясь на посту министра безопасности, а затем — в течение последних четырех лет — главой Минобороны.

На своей нынешней должности он был ведущим голосом, который побуждал Великобританию и ее союзников делать больше для поддержки Украины.

Ранее агентство The Telegraph сообщало, что Сунак стремится убедить Байдена поддержать кандидатуру Уоллеса на должность следующего генсека НАТО.



В Белом доме сначала допустили такую возможность, однако затем Байден выступил против назначения главы Уоллеса генсеком НАТО из-за готовности Лондона обучать ВСУ на F-16 без одобрения Вашингтона.

4 июля Йенса Столтенберга оставили генсеком НАТО еще на год — до 1 октября 2024-го.



Действующий глава Минобороны Британии выражал заинтересованность в том, чтобы стать следующим генсеком НАТО, но вскоре заявил, что «этого не произойдет».