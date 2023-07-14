«Это был комментарий не о правительствах». Уоллес объяснил свои нашумевшие слова об Amazon 14 июля, 15:51 Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объяснил свои слова об Amazon, в которых призвал Украину быть более благодарной за западную помощь.

Соответствующее сообщение он обнародовал в Facebook, заявив, что своим высказыванием, сказанным еще в прошлом году, он хотел подчеркнуть, что отношения Британии с Украиной являются не «транзакционными», а «партнерскими».

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«Лично я продолжу поддерживать Украину полностью, сколько бы это ни заняло времени, однако национальные парламенты часто имеют конкурирующие потребности, и Украина и Великобритания должны продолжать побуждать к этой сильной поддержке с помощью фактов и дружбы», — заявил Уоллес.

Он также подчеркнул, что правительству Британии повезло, что население и все партии в парламенте поддерживают усилия по вооружению Украины, а рейтинги поддержки Украины являются одними из самых высоких в Европе и составляют более 70%

Уоллес добавил, что как человек, который был «на передовой позиции по поддержке Украины», он обсуждал вызовы, которые могут возникнуть при помощи Украине в борьбе с российским вторжением.

По его словам, важно, чтобы Украина иногда признавала, что во многих странах и парламентах нет такой сильной поддержки, как в Великобритании.

«Это был комментарий не о правительствах, а больше о гражданах и депутатах международного сообщества», — заявил Уоллес.

Президент Украины Владимир Зеленский по дороге в Вильнюс резко раскритиковал страны НАТО, которые обсуждают формулировки относительно приглашения Украины в Альянс, а не ее членства, и предлагают «условия» для этого приглашения.

После этого Уоллес заявил, что Украине стоило бы больше благодарить Запад за оружие, поскольку, по его словам, на фоне желания украинцев быстро получить всю возможную помощь «не всегда говорят, что они благодарны за ту, что получили».

В ответ Зеленский пошутил, что может благодарить Британию каждое утро, и обратился к министру обороны Алексею Резникову. Он попросил его провести переговоры с Волессом в тот же день и поблагодарить за переданную Британией помощь.