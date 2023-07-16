Глава Минобороны Британии Уоллес считает, что в ближайшие годы Россия может нанести новый удар 16 июля, 08:37 Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Caroline Chia)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Россия еще будет угрозой в ближайшие годы, и у российского диктатора Владимира Путина пока еще есть военные ресурсы.

Об этом он заявил в интервью The Sunday Times.

На вопрос о том, что не дает ему спать по ночам, Уоллес отметил, что это сочетание угрозы со стороны России, все более агрессивного Китая и террористических группировок, которые до сих пор никуда не делись.

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«Если Путин проиграет в Украине, он будет глубоко ранен. Он все еще имеет военно-воздушные силы и флот — и мы видим, как его флот делает достаточно агрессивные маневры. Путин еще не закончил с нами. Он имеет возможность в ближайшие три-четыре года нанести удар», — сказал Уоллес.

Он отметил, что угроза применения Путиным ядерного оружия «все еще есть в их доктрине». Речь идет о применении тактического ядерного оружия.

Также Уоллес не исключает, что Россия может атаковать подводные коммуникации союзников, которые обеспечивают передачу данных и энергоресурсов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что долгосрочные обязательства по Украине, которые мировые лидеры согласовали на саммите НАТО в Вильнюсе, могут быть самым эффективным способом убедить российского диктатора Путина в том, что он не выиграет войну против Украины.