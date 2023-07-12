«Можем утром благодарить». Зеленский жестко отреагировал на слова Уоллеса о военной помощи Украине 12 июля, 19:30 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон — «не Amazon».

Во время брифинга в Вильнюсе он подчеркнул, что поддержка Украины — это необходимость.

«Пусть он напишет мне, как мне нужно поблагодарить, чтобы мы полностью были благодарны… Можем утром просыпаться и лично благодарить», — заявил он.

Видео дня

Также Зеленский обратился к министру обороны Алексею Резникову. Он попросил его провести переговоры с Уолессом.

«У вас плохие отношения с министром обороны? Замечательные? Ну так поблагодарите его… И позвоните ему, пожалуйста, сегодня», — сказал президент министру обороны Украины.

12 июля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине следовало бы больше благодарить Запад за оружие, комментируя критику президента Владимира Зеленского из-за отсутствия приглашения и четких сроков вступления в НАТО.

Президент Владимир Зеленский по дороге в Вильнюс резко раскритиковал страны НАТО, которые обсуждают формулировки относительно приглашения Украины в Альянс, а не ее членства, и предлагают «условия» для этого приглашения.

В коммюнике по итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе указано, что будущее Украины в Альянсе, но она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».