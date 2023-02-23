У Джонсона спросили, готов ли он стать генсеком НАТО. Экс-премьер сказал, что это «отличная мысль» 23 февраля, 20:39 Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что не исключает возможности выдвинуть свою кандидатуру на пост генсека НАТО.

В эфире телемарафона его спросили, собирается ли он стать генеральным секретарем Альянса. Джонсон ответил, что это «отличная мысль».

«Когда НАТО? Вы знаете, отличная мысль, как раз очень удачная. Я должен всем объявить, что имею такой замысел и пусть никто не забывает, что такой кандидат здесь есть в резерве. На этот раз я думаю, что мне повезет», — сказал Джонсон.

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Он также напомнил, что в НАТО есть мнение, что новым генсеком Альянса должен стать кандидат от страны, которая входит в состав ЕС.

«Я не согласен с этим мнением. Чего это должен быть именно ЕС? Я рассматриваю себя как кандидата, это важная должность», — добавил он.

В июле 2022 года издание The Telegraph сообщило, что Джонсон может стать новым генеральным секретарем НАТО после отставки нынешнего главы Альянса Йенса Столтенберга, которая ожидается в сентябре 2023 года.

7 июля Джонсон объявил, что подает в отставку с должности премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Этому предшествовал ряд отставок среди членов Консервативной партии.

