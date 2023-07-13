«Спасибо, мистер Бен». Украинцы троллят Уоллеса ироничными постами после его слов об их «неблагодарности»

13 июля, 10:42
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Пока одни украинцы троллят Уоллеса, другие искренне благодарят британцев за оказанную помощь (Фото:REUTERS/Nadja Wohlleben/NV)

Пока одни украинцы троллят Уоллеса, другие искренне благодарят британцев за оказанную помощь (Фото:REUTERS/Nadja Wohlleben/NV)

Украинцы запустили в соцсетях флешмоб в ответ на высказывание министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что украинцы, мол, недостаточно выражают свою благодарность за предоставленную военную помощь.

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«Нравится нам это или нет, но люди хотят видеть немного благодарности. Иногда вы просите страны отказаться от собственных запасов вооружений… Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда ехал 11 часов, чтобы получить список (необходимого для защиты от российской агрессии — ред.)», — посетовал он.

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В свою очередь украинские пользователи в ответ на это начали троллить Уоллеса ироничными постами, в который благодарят его даже за вставшее утром солнце.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/sternenko/status/1679353707605966848
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

Некоторые же решили посвятить британскому министру стихи, однако предпочли делегировать это задание чат-боту с искусственным интеллектом ChatGPT.

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Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

Впрочем, нашлись и те, кто не разделил подобных настроений, посчитав столь острую реакцию на слова Уоллеса чрезмерной, поэтому решили воспользоваться поводом, чтобы искренне поблагодарить Лондон за оказанную помощь.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

В свою очередь премьер-министр страны Риши Сунак, комментируя слова Уоллеса, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно выражал благодарность, в частности, в своем обращении к британскому парламенту.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Великобритания Российская агрессия Соцсети Военная помощь Флешмоб Троллинг Война России против Украины Бен Уоллес

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