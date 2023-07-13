«Спасибо, мистер Бен». Украинцы троллят Уоллеса ироничными постами после его слов об их «неблагодарности» 13 июля, 10:42 Пока одни украинцы троллят Уоллеса, другие искренне благодарят британцев за оказанную помощь (Фото:REUTERS/Nadja Wohlleben/NV)

Украинцы запустили в соцсетях флешмоб в ответ на высказывание министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что украинцы, мол, недостаточно выражают свою благодарность за предоставленную военную помощь.

«Нравится нам это или нет, но люди хотят видеть немного благодарности. Иногда вы просите страны отказаться от собственных запасов вооружений… Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда ехал 11 часов, чтобы получить список (необходимого для защиты от российской агрессии — ред.)», — посетовал он.

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В свою очередь украинские пользователи в ответ на это начали троллить Уоллеса ироничными постами, в который благодарят его даже за вставшее утром солнце.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Некоторые же решили посвятить британскому министру стихи, однако предпочли делегировать это задание чат-боту с искусственным интеллектом ChatGPT.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Впрочем, нашлись и те, кто не разделил подобных настроений, посчитав столь острую реакцию на слова Уоллеса чрезмерной, поэтому решили воспользоваться поводом, чтобы искренне поблагодарить Лондон за оказанную помощь.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

В свою очередь премьер-министр страны Риши Сунак, комментируя слова Уоллеса, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно выражал благодарность, в частности, в своем обращении к британскому парламенту.