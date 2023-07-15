Глава Минобороны Британии Уоллес подтвердил, что уйдет из правительства в этом году 15 июля, 21:17 Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что решил уйти из правительства.

В интервью The Times, опубликованном в субботу, 15 июля, Уоллес сказал, что покинет кабинет министров после следующей перестановки в сентябре и после 18 лет в парламенте не будет участвовать в ближайших всеобщих выборах.



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«Я пришел в политику в шотландском парламенте в 1999 году… Я провел более семи лет с тремя телефонами у моей кровати. [на вопрос, для чего эти телефоны] Секрет, секрет и еще раз секрет», — заявил он.



По словам министра, он хотел бы полностью уйти из политики и «работать в баре» или заниматься тем, что ему нравиться, например, Формулой-1 или скачками.

На вопрос о том, что не дает ему спать по ночам, Уоллес назвал угрозу со стороны России, «все более агрессивный» Китай и деятельность террористических группировок. В интервью он сказал, что в Африке возможно возрождение Исламского государства или Аль-Каиды, а также упомянул экспансионистскую деятельность Китая в Южно-Китайском море. По его мнению, к 2030 году может начаться новая холодная война.

Глава Минобороны Британии заявил, что обеспокоен желанием главы КНР Си Цзиньпина захватить Тайвань, а также «опасностью военного конфликта с Россией». По его словам, «если Путин проиграет в Украине, он будет глубоко уязвлен» и может представлять угрозу для других стран.

«Он еще не закончил. Он будет искать виноватых. В России уже успели заявить, что за заговором [главаря ЧВК Вагнера Евгения] Пригожина стоит Британия», — отметил Уоллес.

Как пишет BBC, Уоллес занимал пост министра обороны при трех премьер-министрах и играл важную роль в реакции Великобритании на полномасштабную войну России против Украины.

Ранее The Times писала, что одной из причин отставки Уоллеса могли стать неудачные попытки британского премьер-министра Риши Сунака убедить президента США Джо Байдена и других лидеров в том, что Уоллес должен стать генсеком НАТО.