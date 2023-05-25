Новым генсеком НАТО может стать премьер-министр Дании — Politico 25 мая, 19:03 Метте Фредериксен (Фото:FinnishGovernment via Wikipedia)

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен может сменить Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО, сообщает Politico.

Как отмечает издание, как правило, очередным генсеком НАТО становится представитель европейской страны, однако его кандидатуру должен одобрить Вашингтон.

В этом контексте Politico обращает внимание на сообщение Белого дома о том, что президент Джо Байден 5 июня примет Фредериксен, чтобы «обсудить связи между двумя странами, работу НАТО по укреплению трансатлантического партнерства, поддержку Украины и другие вопросы».

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Издание считает, что это может быть знаком того, что премьер Дании станет новым главой НАТО, если Йенс Столтенберг покинет этот пост в конце сентября (но если кандидатура его преемника не будет к тому времени согласована, он может остаться во главе Альянса еще на несколько месяцев).

Решение по кандидатуре следующего генсека НАТО может быть согласовано на саммите Альянса в Вильнюсе 11−12 июля.

По мнению опрошенных изданием европейских дипломатов, Фредериксен считается серьезным кандидатом, в ее пользу говорит также то, что она «вела себя достаточно уверенно на протяжении всей войны в Украине». Аргументом против нее может быть то, что Дания пока не смогла достичь нижнего для членов НАТО уровня расходов на оборону в 2% от ВВП.

Фредериксен ранее опровергла предположения о смене должности, а в апреле она заявила, что не намерена претендовать на пост генсека НАТО.

Другими кандидатами на кресло главы НАТО издание считает премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, премьер-министра Испании Педро Санчеса и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. В качестве еще одного кандидата-женщины якобы рассматривалась премьер-министр Эстонии Кая Каллас, однако ее считают «слишком жесткой» для военного времени.

19 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил заинтересованность в том, чтобы стать следующим генеральным секретарем НАТО.

Ранее нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что покинет пост осенью 2023 года.

