Премьер Британии будет убеждать Байдена поддержать кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО — The Telegraph 5 июня, 09:49 Бен Уоллес во время неожиданного визита в Киев в конце мая (Фото:Минобороны Украины)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак использует свой визит в США для лоббирования кандидатуры министра обороны страны Бена Уоллеса на пост следующего генсека НАТО, пишет The Telegraph.

По данным издания, британский премьер будет убеждать президента США Джо Байден, чтобы тот поддержал кандидатуру Уоллеса.

Сунак проведет в Вашингтоне два дня. Ожидается, что с Байденом они обсудят сотрудничество в сфере экономики, торговли, науки и технологий. Также состоится подписание контрактов на миллиардные инвестиции бизнеса в Великобританию.

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Британский премьер уже поднимал вопрос возможного назначения Уолесса генсеком НАТО на полях встречи G7 в Японии.

Издание отмечается, что в Лондоне есть опасения в том, что Париж и Берлин объединяться и поддержат кандидатуру женщины на пост генсека Североатлантического Альянса. Вероятно, речь идет об главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которую также называют вероятным кандидатом на этот пост.

Нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что покинет пост осенью 2023 года.

В мае Уоллес выразил заинтересованность в том, чтобы стать следующим генсеком Альянса. Он назвал эту должность «фантастической работой».



