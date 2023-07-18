«Решение главного». В России окончательно ликвидировали ЧВК Вагнера — СМИ 18 июля, 18:52 Боевики Вагнера (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В России окончательно ликвидировали частную военную компанию Вагнера, сообщает Можем объяснить.

Источник издания сообщил, что решение о ликвидации Вагнера в России — окончательное и принято лично российским диктатором Владимиром Путиным.

«Вагнеров в России не будет — таково решение главного. В Молькино их тоже не будет, там останутся контрактники Минобороны и бойцы других ЧВК», — сказал он.

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Один из наемников ЧВК сообщил, что на данный момент идет процесс разделения Вагнера. Российские власти предлагают всем заключить контракты с Минобороны.

По его словам, из тех, кто определился — большинство решило уйти в подчинение к министру обороны Сергею Шойгу. А ветеран Вагнера, который более пяти лет воююет в ЧВК заявил, что с Пригожиным остались «самые опытные его пехотинцы, которых под крыло Минобороны никто брать не собирается».

Издание сообщает, что в РФ прекратили набор в ЧВК Вагнера. Большинство телефонов компании для вербовки новых вояков недоступны. А большинство групп в соцсети ВКонтакте, посвященных ЧВК Вагнер, заблокированы по требованию Генпрокуратуры.

Еще один ветеран ЧВК сообщил, что несколько сотен бойцов Вагнера уже находятся в Беларуси, но они практически обезоружены.

«Они действительно сдали технику Минобороны. Не всю, но процентов 90 — точно», — заявил он.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки предполагаемого полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. 14 июля там заявили, что РФ вывела почти всех военных из республики. Президент Владимир Зеленский заверил, что угрозы вторжения оттуда нет.

