Лукашенко не имеет денег для ЧВК Вагнера и безуспешно пытается встретиться с Путиным — Латушко 16 июля, 11:04 После восстания Евгения Пригожина рейтинг Александра Лукашенко в России вырос, но Путин не хочет с ним разговаривать, рассказал Павел Латушко (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Белорусский оппозиционер и член Объединенного переходного комитета Светланы Тихановской Павел Латушко в интервью Radio NV рассказал о проблемах, которые создал себе белорусский диктатор Александр Лукашенко, вмешавшись в ситуацию с бунтом в России Евгения Пригожина и его ЧВК Вагнера.



«Лукашенко переиграл сам себя, и он сегодня сел в лужу, круги пошли, но публичное заявление он реализовать не может. Потому что у него нет соответствующих ресурсов для того, чтобы обеспечить пребывание вагнеровцев на территории Беларуси», — рассказал Латушко в эфире Radio NV.

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Также он подчеркнул, что, поскольку Лукашенко удалось сделать достаточно успешный для российского общества самопиар и статьи о нем начали писать мировые СМИ, «Путин на него очень серьезно рассердился, мягко говоря».

Белорусский оппозиционер высказал мнение, что «Путин никогда не простит своему холопу, что тот выскочил и начал пиариться на этой истории с Пригожиным».

«В российском обществе он получил высокие рейтинги. Левада Центр публиковал до 70% поддержки», — отметил Латушко.



«Лукашенко пытается сейчас восстановить коммуникацию с Путиным, ее нет. Путин не позвонил 3 июля в „день независимости“, который придумал Лукашенко, как обычно, он всегда звонил Лукашенко, а сейчас не позвонил ему. Лукашенко пытается пробиться всеми способами для того, чтобы обеспечить телефонный разговор. Даже заявил на пресс-конференции, что в ближайшее время состоится встреча, что Песков не подтвердил. Я знаю, по нашей информации, что такая задача поставлена послу Лукашенко в Москве, чтобы тот обеспечил, но пока это не получается», — сообщил белорусский оппозиционер.

По словам Латушко, встреча с Путиным нужна Лукашенко, потому что, хотя он пригласил в Беларусь вагнеровцев, они не могут приехать, потому что у него нет для этого финансирования, а также окончательного согласия на это российского диктатора.

«С другой стороны, он понимает, что уже и сами вагнеровцы, находясь в Беларуси, для него это тоже риск и проблема, это угрозы», — добавил он.

После однодневного бунта боевиков ЧВК Вагнер российский диктатор Владимир Путин дал вагнеровцам три варианта действий, один из которых — ссылка в Беларусь.

30 июня президент Владимир Зеленский на Ставке приказал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему ОК Севера Сергею Наеву усилить границу с Беларусью.

В тот же день СМИ сообщили, что недалеко от белорусского города Осиповичи началась активность на заброшенной военной базе. По данным СМИ, там могут строить полевой лагерь для вагнеровцев. В Сети также публиковали спутниковые фото возможного полевого лагеря боевиков ЧВК Вагнера.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что в Беларусь прибыло небольшое количество вагнеровцев.

