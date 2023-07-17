ЧВК Вагнер закрывает основную базу, расположенную на военном полигоне Молькино 17 июля, 21:44 Боевики ЧВК Вагнер в Молькино (Фото:Скриншот видео Оркестр Вагнера / Telegram)

В ЧВК Вагнер заявили, что их основная база на военном полигоне Молькино в Краснодарском крае закрывается.

«Вагнеровцы» опубликовали видео, где снимают флаги россии и свои. Они планируют перейти в «новые места дислокации». База должна официально прекратить свое существование 30 июля 2023 года.

Видео дня

Других деталей они не раскрыли.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки предполагаемого полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. 14 июля там заявили, что РФ вывела почти всех военных из республики. Президент Владимир Зеленский заверил, что угрозы вторжения оттуда нет.