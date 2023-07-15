Путин создает раскол внутри ЧВК Вагнера: кто такой боевик Трошев, которым диктатор хочет заменить Пригожина — CNN

15 июля, 23:27
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Андрей Трошев (Фото:Кремль)

Андрей Трошев (Фото:Кремль)

Российский диктатор Путин создал «раскол» между высокопоставленными боевиками кремлевской так называемой ЧВК Вагнер и ее хозяином Евгением Пригожиным, предложив, чтобы ими руководил наемник Андрей Трошев.

Об этом пишет CNN в субботу, 15 июля, со ссылкой на заявления главы кремлевского режима российской газете Коммерсантъ.

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Путин утверждал, что действительно встретился с несколькими десятками «вагнеровцев» и их хозяином, олигархом Евгением Пригожиным, через пять дней после их провального «бунта» 24 июня. По словам диктатора, он предложил боевикам несколько вариантов «трудоустройства», в том числе под руководством их непосредственного командира Седого (позывной Андрея Трошева).

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«Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время», — утверждал Путин.

По словам главы страны-террориста, на этих его словах «многие кивали», а Пригожин, который «сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: „Нет, ребята не согласны с таким решением“».

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Как пишет CNN, согласно западным санкционным документам, Трошев — российский полковник в отставке, один из основателей и исполнительный директор ЧВК Вагнер. Он родился в апреле 1953 года в Ленинграде.

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По данным ЕС, Трошев непосредственно участвовал в боевых действиях «вагнеровцев» в Сирии и «вносил решающий вклад в военные действия [режима сирийского диктатора] Башара Асада». В санкционных документах Великобритании также сказано, что Трошев был исполнительным директором Вагнера, поддерживал сирийский режим и репрессировал мирное население в Сирии. Трошев связан с основателем Вагнера Дмитрием Уткиным и командирами боевиков Александром Кузнецовым и Андреем Богатовым. Украина ввела против него санкции 26 февраля 2023 года.

РосСМИ также писали, что Трошев — бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования МВД России по Северо-Западному федеральному округу, «ветеран Афганистана и Чечни», награжденный орденами страны-агрессора. Трошев также появлялся на фотографиях с приема в Кремле в декабре 2016 года — там он стоял рядом с Путиным и Уткиным.

Переворот Пригожина в России — что известно

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.

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Причиной он назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям «вагнеровцев» в Ростове. Конфликт Пригожина и Шойгу начался раньше: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточных поставках боеприпасов «вагнеровцам».

24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили минимум семь бортов российской авиации.

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но, когда колонна «вагнеровцев» уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».

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Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад» в полевые лагеря.

Российский диктатор Путин предложил вагнеровцам три варианта действий, один из которых — ссылка в соседнюю страну.

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В Кремле утверждали, что Пригожин после неудачного переворота уедет в Беларусь, но, судя по данным перелетов, он летает между Беларусью и Россией. СМИ также сообщали, что в Беларуси якобы начали строить лагеря для ЧВК Вагнер, в частности, в Осиповичах Могилевской области Беларуси (200 км от границы с Украиной).

10 июля появилась информация, что 29 июня Пригожин и командиры подразделений террористов Вагнера встретились с российским диктатором Путиным.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Владимир Путин Кремль CNN Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Война России против Украины Кремль переворот вагнеровцы Пригожин переворот

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