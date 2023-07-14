Угрозы вторжения из Беларуси нет. Зеленский провел заседание Ставки 14 июля, 13:11 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

В пятницу, 14 июля президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего, обсудили ситуацию на фронте, продвижение, оборону.

Об этом говорится в сообщении на странице главы государства в Telegram.

«Очередная Ставка. Доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского — ситуация на фронте, продвижение, оборона», — сказано в сообщении.

Видео дня

Также обсудили новые оборонные пакеты, заслушали доклад министра обороны Украины Алексея Резникова. Об улучшении логистики поставок доложил вице-премьер Александр Кубраков.

«Наращивание собственного производства, в частности хороший результат по БПЛА. Наращивание объемов ремонта. Доклады минстратегпрома Камышина и командующего Гуляка», — говорится в сообщении.

Обсудили защиту атомных станций и северной границы.

«Результаты проверки готовности сил обороны к выполнению соответствующих задач. Доклады министра Клименко, председателя ГПСУ Дейнеки, главного инспектора МО Воронченко», — говорится в сообщении.

Зеленский заявил, что с учетом данных разведки и принятых мер угроза вторжения из Беларуси — отсутствует. Доложил начальник ГУР МО Кирилл Буданов.