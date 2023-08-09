Удар БПЛА. В Московской области прогремел мощный взрыв на оптико-механическом заводе, пострадали 15 человек — видео
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В среду, 9 августа, в Сергиевом Посаде Московской области прогремел мощный взрыв из-за удара БПЛА, вероятно, на оптико-механическом заводе, сообщается о 15 пострадавших.
В Telegram-каналах опубликовали фото и видео густого дыма, поднимающегося над городом.
По данным Mash, взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе, известно о 15 пострадавших.
По словам очевидцев, взрывной волной откинуло даже в соседних цехах. Видны разбитые стекла, помятые машины и разлетевшиеся куски асфальта.
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