Удар БПЛА. В Московской области прогремел мощный взрыв на оптико-механическом заводе, пострадали 15 человек — видео

9 августа, 11:05
Поделиться:
https://t.me/ENews112

https://t.me/ENews112

В среду, 9 августа, в Сергиевом Посаде Московской области прогремел мощный взрыв из-за удара БПЛА, вероятно, на оптико-механическом заводе, сообщается о 15 пострадавших.

В Telegram-каналах опубликовали фото и видео густого дыма, поднимающегося над городом.

По данным Mash, взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе, известно о 15 пострадавших.

Видео дня

По словам очевидцев, взрывной волной откинуло даже в соседних цехах. Видны разбитые стекла, помятые машины и разлетевшиеся куски асфальта.

Новость дополняется

Редактор: Дарья Колесниченко
Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X