Район Домодедово. В России заявили, что Москву «пытались» атаковать БПЛА, жители говорят о взрывах — видео 9 августа, 07:22 9 августа Москву атаковали дроны (Фото:https://t.me/breakingmash)

В среду, 9 августа, в России заявили, что Москву "пытались" атаковать БПЛА, один дрон якобы был сбит в районе Домодедово, жители говорят о взрывах.

В Минобороны страны-агрессора утверждают, что ПВО «уничтожила» два БПЛА. В результате пострадавших и разрушений нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что один БПЛА «сбили» в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе.

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В соцсетях жители пишут: «Опять что-то грохнуло», «Сначала слышала взрыв, а потом свист», «Был взрыв с ударной волной».

В Telegram-каналах публикуют видео атаки БПЛА в Одинцовском районе Московской области недалеко от Минского шоссе. На видео слышен звук разрыва и видна яркая вспышка.

Также на видео видно момент взрыва в селе Молоково в Ленинском городском округе Московской области.

6 августа, российские власти заявили, что дрон «попробовал прорваться» в Москву, в аэропорту Внуково задержаны десятки рейсов.

30 июля Москву атаковали неизвестные беспилотники, разрушениям подверглось, в частности, здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.

В ночь на 1 августа Москву снова атаковали беспилотники. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, один из дронов попал в небоскреб, который был атакован за два дня до этого.