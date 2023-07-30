В атакованной беспилотником башне Москва-Сити находятся сразу три министерства РФ, их документы прохожие находили на улице 30 июля, 07:25 Последствия атаки беспилотников (Фото:REUTERS/Stringer)

В ночь на воскресенье, 30 июля, Москву якобы атаковали «украинские беспилотники». В частности, один из них атаковал в Москва-Сити 10 этаж башни IQ-квартала, где находится офис Министерства цифрового развития РФ.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

По данным СМИ, документацию этого министерства после взрыва на улице нашли прохожие.

В этой же башне, по данным на 2019 год, размещены еще два российских министерства — Минэкономразвития и Минпромторг.

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Как пишет Telegram-канал BAZA, после атаки повреждена обшивка IQ-квартала в Москва-Сити. Пострадало офисное помещение.

Также повреждены стекла соседней башни.

Один человек пострадал от взрыва в башне Око-2 в Москва-Сити.